Лайнер авиакомпании Nordwind Аirlines, следовавший из Москвы в Пхукет, был вынужден совершить посадку в Ташкенте. Причиной стало агрессивное поведение одного из пассажиров, передает . Инцидент ..

Лайнер авиакомпанииNordwind Аirlines, следовавший из Москвы в Пхукет, был вынужден совершить посадку в Ташкенте. Причиной стало агрессивное поведение одного из пассажиров, передает .Инцидент произошел в минувший четверг, 17 октября. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно, оскорблял членов экипажа и пытался открыть дверь самолета. На замечания бортпроводников пассажир не реагировал, сообщает .Правонарушителя задержали в аэропорту Ташкента. Позднее выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося следователи проводят проверку.