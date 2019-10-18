Кети Топурия отомстила дизайнеру Александру Арутюнову. Солистка
группы А Студио украла у него аксессуар.
Кети Топурия отомстила дизайнеру Александру Арутюнову. Солистка
группы "А Студио" украла у него аксессуар.
Вокалистка редко соглашается участвовать в показах.
Кети Топурия
выходит на подиум только в одежде своего бренда, но ради друга, кутюрье Александра
Арутюнова, сделала исключение.
К несчастью, уже во время дефиле солистка группы "А Студио"
поняла, что совершила большую ошибку. Кети Топурия пожалела, что
согласилась выручить приятеля.
Дело в том, что вокалистке досталась обувь на два размера
больше. Звезда с трудом шла и стерла ноги в кровь.
"Сашке я не могла сказать "нет". Обувь была на два размера
больше и тяжеленная! Я стерла себе все ноги! Я тебя ненавижу, Саш. Но я тебе
отомстила. Я украла у тебя очки. Если ты их ищешь, можешь больше не искать. Они
у меня, и навсегда!" – сообщила в "Сторис" своего "Инстаграм".
Напомним, недавно
стало известно о романе с дипломатом Львом Деньговым. В интервью певица призналась, что
влюбилась с первого взгляда. Также солистка группы "А Студио" рассказала, что у
ее избранника подрастают сын и дочь от предыдущих отношений.