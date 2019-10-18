Кети Топурия отомстила дизайнеру Александру Арутюнову. Солистка группы А Студио украла у него аксессуар.

Кети Топурия отомстила дизайнеру Александру Арутюнову. Солисткагруппы "А Студио" украла у него аксессуар.Вокалистка редко соглашается участвовать в показах.Кети Топуриявыходит на подиум только в одежде своего бренда, но ради друга, кутюрье АлександраАрутюнова, сделала исключение.К несчастью, уже во время дефиле солистка группы "А Студио"поняла, что совершила большую ошибку. Кети Топурия пожалела, чтосогласилась выручить приятеля.Дело в том, что вокалистке досталась обувь на два размерабольше. Звезда с трудом шла и стерла ноги в кровь."Сашке я не могла сказать "нет". Обувь была на два размерабольше и тяжеленная! Я стерла себе все ноги! Я тебя ненавижу, Саш. Но я тебеотомстила. Я украла у тебя очки. Если ты их ищешь, можешь больше не искать. Ониу меня, и навсегда!" – сообщила в "Сторис" своего "Инстаграм".Напомним, недавностало известно о романе с дипломатом Львом Деньговым. В интервью певица призналась, чтовлюбилась с первого взгляда. Также солистка группы "А Студио" рассказала, что уее избранника подрастают сын и дочь от предыдущих отношений.