На сегодняшней сессии Заксобрания депутаты приняли изменения в Устав области.

"Детей войны" поддержали. На сегодняшней сессии Законодательного собрания дети войны получили официальный статус и льготы. Об этом и других важных законопроектах - Михаил Язынин.Золотую середину было найти непросто. Это произошло после долгого противостояния между муниципалитетами и областной администрацией. Спорили об объемах, а главное - об условиях, на которых муниципалитеты смогут получать средства из областного бюджета. Законодатели создали эффективную рабочую группу, которая уладила все противоречия - и закон принят.Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Заксобрания: "Больше миллиарда рублей перераспределяется из областного бюджета в адрес бюджетов муниципалитетов. Это касается транспортного налога, доходов от упрощенной системы налогообложения платы за негативное воздействие за окружающую природную среду. Муниципалитеты получат больше возможностей распоряжаться финансами и выполнять те задачи, которые стоят перед ними в их территориях".Изменения в составе структуры обладминистрации, также принятые сегодня, по сути, завершают во Владимирской области административную реформу. Заксобрание сумело настоять на своем, внеся в проект 15 поправок. В итоге, в законе прописан не только некий "аппарат губернатора", а конкретные комитеты и управления. И сохранено четыре поста вице-губернаторов. Вместо запланированных губернатором трех. Подразумевается, что четвертый зам будет персонально отвечать за село.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области: "Ставку такую мы не стали сокращать. Потому что мы категорически против сокращения ставки. Мы просто настаиваем, что заместитель губернатора по сельскому хозяйству должен быть отдельным человеком - как раньше всегда было".В первом чтении сегодня принят закон "О медицинской ипотеке" - особенно важный в сложной ситуации с здравоохранением области, острой нехваткой врачей. Их можно привлечь в регион доступной ипотекой. Новый закон предусматривает увеличение первого - выплачиваемого из областного бюджета - ипотечного взноса до с 350 до 500 тысяч рублей. И предусмотрена возможность уменьшения процентной ставки до нуля.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области: "Медицинская ипотека - это тот инструмент, который помогает нам привлекать дополнительно врачей, дополнительных медсестер, фельдшеров, нянечек и других медицинских работников".Еще раз во время заседания депутаты обратили внимание на отчет губернатора. Главное пожелание руководству региона - отражать реальные проблемы, а не заниматься формализмом.Михаил Язынин, Александр Чернышев, "Вести-Владимир"