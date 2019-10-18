Вместе с Владимиром Сипягиным она планирует съездить в Суздаль

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец 18 октября посетит Владимирскую область. Вместе с губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным она планирует побывать в Суздале, сообщают в Белом доме.В планах – посетить Суздальский индустриально-гуманитарный колледж, Туристский информационный центр, а также детскую школу искусств имени В.М Фирсовой и Центр дополнительного образования «Исток». В суздальском кремле Ольга Голодец и Владимир Сипягин обсудят концепцию развития музейного пространства во Владимирской области.