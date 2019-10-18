Вернуть киностудию имени Горького на кинорынок, создать в России студию документального кино и дать ВГИКу право самостоятельно разрабатывать образовательные стандарты - с такими предложениями выступил Владимир Путин на столетнем юбилее знаменитого ВУЗа. Президента провели по мастерским ВГИКа, но разговор получился не только про праздник, но и про будни.

Вернуть киностудию имени Горького на кинорынок, создать в России студию документального кино и дать ВГИКу право самостоятельно разрабатывать образовательные стандарты — с такими предложениями выступил сегодня, 17 октября, Владимир Путин на столетнем юбилее знаменитого ВУЗа. Президента провели по мастерским ВГИКа, но разговор получился не только про праздник, но и про будни. Например, о том, должен ли режиссер оправдать господдержку.Взгляд в большое кинобудущее со сцены учебного театра — это актерская мастерская Александра Михайлова. ВГИК ведь тем и гордится — студентами и преподавателями. Ректор Владимир Малышев вспоминает, как однажды абитуриентку попросили показать березку:"Она подняла руки, подул ветер. Девушка покачалась, а ветер еще сильнее, потом буря, березка гнется, а ветер ей говорит: "Сломалась?", на что она ответила: "Мы — россияне, нас не сломаешь". На это Владимир Путин ответил: "Никто и не пытается, по-моему".В павильонах операторского факультета снимается учебное кино, уже на цифру — пленка ушла в прошлое. За камерой барышня — профессия перестала быть преимущественно мужской.Энергичной девочке помогает студент из Южной Кореи. По этому поводу Владимир Путин отметил: "Ваши специалисты работают как у нас в стране, так и за рубежом. Вы обучаете студентов с учетом качества образования ВГИКа. Все является такой серьезной, как сейчас модно говорить, мягкой силой".ВГИК это, конечно, кузница кинокадров — великая история, мировые имена — Герасимов и Бондарчук, Тарковский и Шукшин. А вот и будущее индустрии: в студии под названием "Захват движения" (это подарок президента к 100-летию киноинститута) оттачивают мастерство уже виртуальные актеры.Владимир Малышев признался, что обычно под юбилей, когда встречается коллектив с руководством, используется такой случай для того, чтобы что-то попросить. "Мы в этом плане в трудном совершенно положении. Вы знаете, по большому счету просить-то нечего", — отметил ректор ВГИК.Ректор все же просит о возможности разработки собственных образовательных стандартов — творческим ВУЗам сложно играть по общим для всех высших учебных заведений партитурам Минобразования.Первая в мире государственная киношкола ВГИК за сто лет, кажется, только помолодела — самое современное оборудование, потрясающие технологии, но главное осталось неизменным — здесь талант превращают в профессию.В руках студентов факультета анимации оживают петербургские мосты. Настоящая живопись по стеклу — ручная работа — в этой технике Александр Петров сделал свой оскароносный фильм "Старик и море".Рядом рождается кукольный мультфильм. Мастерство студентам передает Наталия Дабижа вместе с любимыми героями детства.В эту бочку меда Владимир Мединский принес и ложку дегтя. Он пообещал с понедельника, 21 октября, выложить в открытый доступ все сведения о кинокомпаниях, режиссерах и продюсерах, получивших господдержку и не оправдавших бюджетные деньги кассовыми сборами и призами международных кинофестивалей:"Никто, кто в этом списке, никогда господдержки не получит до тех пор, пока не закончит свои отношения с государством и не вернет деньги. У меня есть обширная переписка с Генпрокуратурой, мы находимся в плотном контакте".На это Путин отметил: "Запугивает".Мастера кино просят президента пересмотреть систему государственной поддержки выпускников — сейчас на свой дебют они могут получить только 70 процентов бюджетных денег, многие просто оказываются за бортом профессии."Они должны искать 30 процентов субсидий. По сути дела, они не ищут их, а просто снимают на ту часть, которую государство дает", — прокомментировал народный артист России, режиссер, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.Режиссер-документалист, заслуженный деятель искусств России, профессор ВГИК Сергей Мирошниченко обратился к Владимиру Путину: "Вы представьте, ведомство Нарышкина и там учатся люди, они знают "Фауста" Гете наизусть на немецком языке, не все, но лучшие представители. Они знают географию, знают историю и многое другое. И вот готовят этих специалистов, а когда обучение заканчивается, им говорят: "Вы знаете, вы пойдете в ГИБДД, вот вам по палке и крутите".Еще одна проблема, снова не только творческая, но и финансовая — получить во ВГИКе второе высшее образование — слишком дорого."Оплата чудовищная — 470 тысяч рублей в год. Это у кого такие есть деньги! Я смотрю на Шукшина — это же отпал бы человек! Он выпал бы из кинематографа и выпал бы из литературы", — заявил народный артист России, режиссер Вадим Абдрашитов. На это Владимир Путин ответил:"Этот вопрос решим или путем увеличения количества грантов, существенного увеличения, или снятием этих ограничений по второму высшему бесплатно".Обсуждают, конечно, и вопрос пиратства, и возрождение студии Горького, и непростое положение документалистики — президента погружают в детали кинопроцесса. На это российский лидер отметил, что не уверен, что все удастся сделать на 100 процентов: "Но я вам обещаю, что делать буду". Страна с великой кинематографической традицией должна снимать большое кино.