Супруга режиссера Валерия Тодоровского обнародовала снимок
из больницы. Поклонники разглядели у Евгении Брик большой живот.
Супруга режиссера Валерия Тодоровского обнародовала снимок
из больницы. Поклонники разглядели у Евгении Брик большой живот.
Актриса опубликовала в "Сторис" своего "Инстаграм" свежее
фото. В кадре Евгения беседует с врачом. Судя по обстановке, Брик находится в стенах медицинского учреждения.
Артистка облачена в длинный махровый халат и просторную ночную
рубашку. Невооруженным глазом видно, что она беременна. Увы, но, скорее всего, это
не звезда ждет ребенка, а ее героиня. Есть большая вероятность, что кадр сделан
на съемочной площадке и живот Евгении Брик накладной.
В реальности же у артистки и ее супруга режиссера Валерия
Тодоровского только одна общая дочь. Наследнице знаменитостей Зое в сентябре
исполнилось десять лет. Девочка учится в Америке.
Ранее в интервью Брик признавалась, что мечтает о втором
ребенке. 38-летняя артистка считает, что с этим вопросом она затянула.
"У нашей Зоечки есть старшие брат Петя и сестра Катя (дети
от первого брака Валерия Тодоровского – Прим. ред.), которых она обожает, но ей
хочется кого-то младше себя. Я ей говорю: "Дочка, все еще будет!" Кстати, в
Америке я считаюсь очень молодой мамой. Там в сорок лет только задумываются о
детях. Все мамы дочкиных одноклассников очень взрослые. Так что у меня еще
действительно все впереди", – говорила .
Между тем артистка уже решила, чем будет заниматься во время
второй беременности. Звезда планирует писать сценарии. Кстати, эта идея пришлась по душе Валерию Тодоровскому, режиссер готов поддержать любимую
во всех начинаниях.