Супруга режиссера Валерия Тодоровского обнародовала снимок из больницы. Поклонники разглядели у Евгении Брик большой живот.

Супруга режиссера Валерия Тодоровского обнародовала снимокиз больницы. Поклонники разглядели у Евгении Брик большой живот.Актриса опубликовала в "Сторис" своего "Инстаграм" свежеефото. В кадре Евгения беседует с врачом. Судя по обстановке, Брик находится в стенах медицинского учреждения.Артистка облачена в длинный махровый халат и просторную ночнуюрубашку. Невооруженным глазом видно, что она беременна. Увы, но, скорее всего, этоне звезда ждет ребенка, а ее героиня. Есть большая вероятность, что кадр сделанна съемочной площадке и живот Евгении Брик накладной.В реальности же у артистки и ее супруга режиссера ВалерияТодоровского только одна общая дочь. Наследнице знаменитостей Зое в сентябреисполнилось десять лет. Девочка учится в Америке.Ранее в интервью Брик признавалась, что мечтает о второмребенке. 38-летняя артистка считает, что с этим вопросом она затянула."У нашей Зоечки есть старшие брат Петя и сестра Катя (детиот первого брака Валерия Тодоровского – Прим. ред.), которых она обожает, но ейхочется кого-то младше себя. Я ей говорю: "Дочка, все еще будет!" Кстати, вАмерике я считаюсь очень молодой мамой. Там в сорок лет только задумываются одетях. Все мамы дочкиных одноклассников очень взрослые. Так что у меня ещедействительно все впереди", – говорила .Между тем артистка уже решила, чем будет заниматься во времявторой беременности. Звезда планирует писать сценарии. Кстати, эта идея пришлась по душе Валерию Тодоровскому, режиссер готов поддержать любимуюво всех начинаниях.