Изначально он думал, что в сейфе лежат деньги

В Гусь-Хрустальном следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Меленковского района. Мужчина обвиняется в хищении оружия и боеприпасов, сообщают в УМВД России по Владимирской области.Летом, полицейские, направляясь в одно из сёл района, заметили мужчину, который ехал пьяным на велосипеде. С собой у него было ружье. Объяснить, зачем оно ему, мужчина не смог.Полицейским удалось выяснить, что несколькими часами ранее задержанный, находясь в гостях у родственников, заметил металлический сейф. Думая, что там деньги, мужчина открыл его, но обнаружил там ружье и патроны, которые всё равно решил забрать себе.Уголовное дело было направлено в суд.