Наш коллега, специальный корреспондент ГТРК «Владимир» Никита Тарбеев стал лауреатом всероссийского конкурса министерства сельского хозяйства Моя земля Россия.

Наш коллега, специальный корреспондент ГТРК «Владимир» Никита Тарбеев стал лауреатом всероссийского конкурса министерства сельского хозяйства "Моя земля Россия". Он стал третьим в номинации "Фермерство и кооперация" с пчел во Владимирской области, во время съемок которого, вместе с оператором Александром Голубевым был довольно-таки сильно искусан насекомыми. Но награду он получил не за риск во время съемок, а за профессиональный подход к проблеме.