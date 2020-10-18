Завершился региональный этап национального конкурса «Народный участковый-2020». Лучшего участкового жители выбирали с помощью интернет-голосования. Набрав 7444 голоса, с большим отрывом ..

Завершился региональный этап национального конкурса «Народный участковый-2020». Лучшего участкового жители выбирали с помощью интернет-голосования. Набрав 7444 голоса, с большим отрывом победил сотрудник отдела полиции №3 УМВД России по городу Владимиру Александр Коровин.«Местные жители конфликтовали между собой из-за парковочных мест. Александр помог нам в решении этой проблемы. Предложил расчертить парковку, и ограничить въезд посторонних машин во двор. Мы последовали его совету. Больше конфликтов на этой почве не возникало», – отзывается о работе участкового Виктор Петрович, старший одного из домов.По профессии Александр - водитель-механик. После школы он закончил Серпуховское военно-ракетное училище. Отслужил в рядах вооруженных сил страны. В полиции начинал работу со второго оперативного полка ГУ МВД России по городу Москве.Теперь он будет представлять Владимирскую область на федеральном этапе конкурса. Он стартует 1 ноября.