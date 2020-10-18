Комик Максим Галкин раскритиковал детище мужа главного редактора RT Маргариты Симоньян. Тигран Кеосаян, по мнению юмориста, делает заказные материалы плохого качества.

Комик Максим Галкин раскритиковал детище мужа главногоредактора RT Маргариты Симоньян. Тигран Кеосаян, по мнению юмориста, делаетзаказные материалы плохого качества.Максим Галкин отреагировал на пост политика АлексеяНавального в "Инстаграм". Оппозиционер опубликовал фрагмент передачи "Международнаяпилорама" на НТВ. Выпуск был посвящен отравлениюНавального. Ведущим шоу является режиссер Тигран Кеосаян.По словам Галкина, тот, кто занимается сатирой и юмором, неможет быть милым для всех. Обязательно найдется человек, которому шуткапокажется оскорбительной. Между тем программа "Международная пилорама" "регулярнодемонстрирует высший пилотаж оскорбительного заказного шлака". Шоу ТигранаКеосаяна Максим Галкин охарактеризовал как "похабень".В обсуждаемом эпизоде программы Кеосаяна продемонстрированоскептическое отношение к информации об отравлении Навального. Отмечается, чтоАлексей слишком хорошо выглядит для человека, который три недели находился вкоме. Более того, авторы "Международной пилорамы" предположили, что фотографиииз госпиталя Charite могут быть постановочными, а также акцентировали вниманиена том, что пресса Германии, упоминая Алексея Навального, использует слово "фюрер".Максим Галкин отметил, что "фюрер" по-немецки – это "лидер". Комик не понимает, на кого рассчитана риторика шоу.Юморист подчеркнул, что никогда не комментирует работу коллегпо цеху. Между тем Тиграна Кеосаяна он считает не юмористом, а режиссером.Алексей Навальный поблагодарилзакомментарий. Политик отметил, что Тиграна Кеосаяна послевыхода картины "Крымский мост"уже нельзя называть режиссером.