Браконьерское рыболовство или сохранение дедовских традиций?

Расположенное в нескольких километрах от Собинки озеро Суехра (или Казённое, как его называют в народе) - одно из любимых мест отдыха местных жителей.Тайна над берегамиОба названия водоёма дошли до нас из глубины веков. Официальное - финно-угорского происхождения (учёные считают, что суффикс «хр» означает «озеро»). В основном его применяют в документах и картах. Народное же появилось в дореволюционные времена. Обширные лесные угодья, в которых располагалось озеро, не принадлежали конкретному помещику, а числились за государством (то есть были казёнными).Из-за относительной близости к городу Казённое пользуется большой популярностью у жителей Собинки, желающих провести летние выходные на природе. Это и не удивительно - живописные леса и луга, воздух, наполненный ароматом диких трав, кристально-чистая вода... Идеальное место для семейного пикника!Кроме того, древнее озеро окутано флёром загадочности. Внимательные отдыхающие нередко задаются вопросом - почему берега водоёма изрезаны десятками канав, явно искусственного происхождения? Похожие на маленькие бухты, они прячутся от глаз обывателей за мощными стволами деревьев и густыми кустами. В некоторых из них угадываются следы деревянных конструкций. Кто и зачем их создал?Мы попытались разобраться в этих вопросах.Лыжня в мир сказокОктябрь - идеальный месяц для пешей мини-экспедиции к Суехре. Покров листвы уже изрядно поредел, а трава пожухла и припала к земле, обнажив берега водоёма. Кроме того, самоустранилась туча кровососущего гнуса, обитающего в заболоченных низинах. К озеру ведут 2 основные дороги. Одна начинается у турбазы Крутояк, а вторая - в Собинке. Я выбрал последнюю.Под лай собак, охранявших частные дома, я пересёк южную границу города и вышел на хорошо наезженную грунтовую дорогу. Она пролегала через живописный смешанный лес, в котором царила осенняя идиллия. Нежные лучи утреннего солнца пробивались сквозь вечнозелёные сосновые кроны и золотились в янтаре застывшей смолы. Мыши-полёвки шуршали в опавшей листве, а энергичные белки (в тех местах их на удивление много) скакали с ветки на ветку, издавая причудливые звуки. С высоты доносилось гортанное карканье хищника-ворона, выслеживавшего добычу.На одном из деревьев висела табличка с надписью - «Лыжня в мир сказок». Судя по всему, с приходом зимы любители активного отдыха не забывают дорогу к Казённому. Примерно в километре от таблички стояла небольшая ёлочка, украшенная выцветшими игрушками и гирляндами. Она сиротливо прижималась к опушке, теряясь в богатых красно-золотых цветах затянувшегося бабьего лета.Рыбалка с лопатойСверившись с данными навигатора и убедившись, что до Казённого уже совсем недалеко, я решил сойти с дороги и сделать небольшой привал. Ботинки утонули в мягком и влажном от росы мху. Я повесил рюкзак на корявый сук иссохшего дерева и достал термос. Походную кружку до краёв наполнил травяной чай. Однако аромат его перебил едкий запах бензина - мимо промчал мотоцикл. Звуки мотора нарушили лесную гармонию. Птицы притихли, а воздух осквернила вонь сгоревшего топлива.Хоть купальный сезон и завершился, а до лыжного - ещё далеко, дорога к озеру всё также востребована. Любители экстремальной езды нередко гоняют по грунтовке, несмотря на запрет (Суехра и его окрестности входят в число охраняемых природных территорий).Оставшийся промежуток пути я прошёл за несколько минут. Деревья расступились, открылся живописный пейзаж. Учёные относят Казённое к так называемым «древнедолинным озёрам». Раньше оно было старицей Клязьмы, но связь с нею уже давно утратило. Водоём отличается подковообразной формой, довольно длинный (около 960 м) и узкий (наибольшая ширина 320 м).Берега озера во многих местах действительно изрыты рвами, длина которых варьирует от 9 до 21 метра. Старожилы называют их «ключами». Это древний дедовский способ рыбалки, который, по некоторым данным, сохранился лишь на озере Суехра.Технология лова проста и действенна. В «ключах» была система ворот, образованных 2-3 рядами кольев, сходившихся в конус. Зимой, когда рыба испытывала недостаток в кислороде, ворота открывали, рыба устремлялась в свободный от оков льда ров. Рыбаки закрывали ворота и вылавливали запертую добычу сачками. Были и другие хитрости, о которых более подробно можно прочесть в «Голубой книге Собинского района», которую написали биологи А.Ю.Копцева, М.П.Шилов и М.А.Сергеев. Она есть как в региональных библиотеках, так и в открытом доступе.Раньше у каждого «ключа» был свой постоянный хозяин, который его чистил и углублял. В зимнее время «рыболовные рвы» утепляли - закрывали тонкими сосновыми брусками, создавая тем самым своеобразную крышу. За один раз удавалось выловить до 20 килограммов рыбы (в Суехре водятся щука, окунь, карась, линь и плотва). В суровые времена рыбалка с лопатой и сачком могла прокормить многодетную семью.Некоторые «ключи» действовали ещё пару десятилетий назад. Работники надзорных органов знали, что этот способ добычи рыбы - традиционный для местного населения. Они не препятствовали рыбакам, но злостное браконьерство пресекали на корню.Сейчас ловлю с помощью «ключей» не практикуют - я обошёл озеро по периметру и не нашёл ни одного ныне действующего. Многие рвы заросли кустами и молодыми деревьями. В редком «ключе» можно найти остатки ворот.Почему перестали ими пользоваться? Сказывается то, что в озере стало меньше рыбы. На это повлияли массовые заморы, которые произошли в 90-х годах, и общее ухудшение экологической обстановки. Да и население больше не нуждается в больших запасах рыбы, которые могут спасти от голода. Браконьеры, в свою очередь, освоили более эффективные и менее трудозатратные методы незаконного промысла. Электрические сачки и длинные сети, которые раскидывают с моторных лодок, приносят больше прибыли злоумышленникам. Они - последние, кто стал бы использовать старинный дедовский способ рыбалки, память о котором до сих пор хранят берега Казённого озера.Илья Морозов