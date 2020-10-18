Мы не раз совершали с вами путешествия по киноместам с Александром Сыпченко. И пока он в Крыму, давайте пользоваться моментом.

Ровно 112 лет назад россиянам удалось увидеть чудо кинематографа. В Санкт- Петергубурге в октябре 1908 года был показан первый русский фильм "Стенька Разин". Ну а первая российская кинофабрика была создана спустя 3 года в Крыму. И первая в мире полнометражная лента была создана именно там. " Оборона Севастополя". Мы не раз совершали с вами путешествия по киноместам с Александром Сыпченко. И пока он в Крыму, давайте пользоваться моментом. И совершим с ним новый кино-маршрут .Александр Сыпченко, корреспондент: - Добрый день! Итак, незаметно для всех кончилось лето. Наступила осень, вот уже октябрь. Сегодня я попытаюсь рассказать об одном из самых популярных направлений внутреннего туризма, я конечно имею ввиду ЮБК (Южный берег Крыма), прекрасное место, объединило в себе сразу 3 стихии: горы, степь и конечно море. Итак, поехали!Открывает наше путешествие один из древнейших городов мира- Керчь. Именно здесь находится знаменитый Крымский мост. Наиболее детально он показан в комедии 2018 года с одноименным названием. Это место не очень популярно у туристов, хотя и здесь есть много интересных памятников. Например - Городище Пантикапей на горе Митридат. Это место смерти легендарного понтийского царя, в честь которого гора и была названа. Следующая на карте нашего путешествия - Феодосия, в переводе с древнегреческого "Богом данная". Именно здесь находится старая армянская церковь святого Саркиса, во дворе которой расположена могила великого художника Ивана Константиновича Айвазовского. Проехав всего 60 км мы попадаем к уникальному оборонительному комплексу Средневековья.Александр Сыпченко, корреспондент: - Генуэзская крепость в Судаке - это не только прекрасный образец фортификационной итальянской архитектуры. От сюда открывается потрясающий вид на побережье Черного моря.Площадь крепости почти 30 гектаров. Она построенная генуэзцами как опорный пункт для своей колонии. Цитадель включает в себя 4 башни, соединенных стеной, идущей по гребню горы. Ее высота более 150 метров. Благодаря своей истории и аутентичности Судакская крепость часто использовалась как красивая локация во многих фильмах. Самые знаменитые из них "Пираты 20 го века", сериал "Мастер и Маргарита" и конечно же "Викинг".Не менее знаменита своей кино историей Ялта и ее окрестности. Пройдясь по ее набережной можно увидеть не только кафе и яхты, но и памятники легендарному Михаилу Пуговкину, а также одному из первых русских режиссеров Александру Ханжонкову и многим другим. Именно в Ялте Сергей Соловьев снял свою культовую "АССУ" с ее старыми улочками, пальмами и канатной дорогой.Главная достопримечательность Ялты - ее дворцы. Бывшая резиденция графа Воронцова- ныне действующий музей, вокруг которого раскинулся чудесный Алупкинский парк на 40 гектаров. Здесь очень приятно пройтись, наслаждаясь уникальной природой, вдыхая ароматы экзотический растений и слушая фонтаны. Переехав из Алупки в Ливадию, мы попадаем в резиденции Николая 2. Именно в этом дворце в 1945 году прошла Ялтинская конференция. А в 1977 году Ливадийский дворец и его парк были местом съёмок музыкальной комедии «Собака на сене» с Маграритой Треховой и Михаилом Боярским. Финальная точка на карте нашего крымского путешествия - Массандра. Ее главная достопримечательность дворец Александра 3. Здесь представлена большая коллекция личных вещей членов царской семьи. Нельзя обойти мимо и знаменитый винзавод. Крымские сортовые, выдержанные вина известны во всем мире. Для туристов проводятся экскурсии и дегустации. Приезжая в Крым каждый найдет для себя занятие по душе и как говорят местные, оставить его навсегда невозможно, потому что частичка полуострова навсегда останется в Вашем сердце.Александр Сыпченко, Вести Владимир