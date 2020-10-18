Элемент мужского гардероба уже давно перекочевал к представительницам противоположного пола. И смотрится это потрясающе. Давайте учиться.

Международная группа математиков подсчитала, сколько существует способов завязывания галстука.. И знаете сколько? 177 тысяч 147 вариантов- результат исследования Томаса Финка и Йонга Мао. Мы не случайно вспомнили об этом. Элемент мужского гардероба уже давно перекочевал к представительницам противоположного пола. И смотрится это потрясающе. Давайте учиться.- Становится мощным оружием в руках женщины...смеются.Стилисты Александра Креар и Юлия Авенруд солидарны- мужскому галстуку в женском гардеробе "БЫТЬ!" Непременный элемент одежды джентльмена полноправно стал дамским аксессуаром.Александра Креар - стилист:- Сейчас очень интересный тренд - винтаж. И посмотрите каждая девочка может сделать себе вот такой интересный галстук. Взяв кружева, позаимствовав у своего мужа галстук и нашив кружево- получить такую интересную вещь, которая украсит любой ансамбль.Женщине позволительно носить всё, считает Александра. Граней не существует. То, что на одной покажется безвкусицей, будет совершенно бесподобно смотреться на другой. Поэтому самый главный совет стилиста :С топом и на голое тело, с растёгнутой рубашкой и на рубашке, с пиджаком или как пояс. Галстучных вариантов множество. Главное, чтобы всё аксессуарное богатство вписывалось в общий контекст- смотрелось целостно в стилевой и цветовой гаммах. Но миксы всегда выглядят "вкусно".Александра Креар - стилист:- Посмотрите - у них общие цвета, но разный принт- елочка и клеточка и смотрится это очень красиво. Можно выстраивать на этом красивые композиции.Расстегиваем рубашку и заправляем галстук внутрь- строгий образ выглядит теперь игриво и раскованно. Добавляем к деловому костюму маленькую неправильность- завязываем свободно вязаный галстук и подкатываем рукава рубашки. Ваш облик становится неформальным. А на торжественный прием надеваем статусную брошь на мужской галстук .Александра Креар - стилист:- Мы его немного странсформировали , сделали складку и брошь в виде ордена , и надели нестандартный пиджак, кейп.С узором арт-деко или пейсли ( турецкий огурец), узкие как у Битлз или укороченный как у Мика Джагера, галстуки-регат с уже завязанным узлом и сзади на резинке, или любимый кинозвездами галстук- шнурок- Боло, который украшал Джона Траволту. Боло -это модернизация индейских амулетов. Это с тех времен идут истоки появления галстука . Первыми шейные платки носили воины китайского императора Цинь Шихуанди и солдаты Римской империи. После ее распада обычай сохранит Хорватия. Там на государственном уровне отмечается сегодня День галстука. Кружевные платки или драпированные , кокетливые банты и ныне популярный галстук аскот- расцвет искусства ношения шейных аксессуаров пришелся на времена Людовика 14. Офицеры русской армии Петра 1 под стать Европе тоже стали носить галстуки и перекинутые через плечо бело-сине-красные шарфы. И только в начале 20 века благодаря американцу Джесси Лангсдорфу родился привычный для нас галстук, сшитый по косой из 3-х кусков ткани. А что же женщины? Они всегда достойно носили этот предмет гардероба- писательница Жорж Санд, героини картин Модильяни, и , конечно, эталон элегантности Марлен Дитрих.Александра Креар - стилист:- Она первооткрыватель. Очень красиво смотрится , когда мужское в контрасте в женственностью... И подчеркивается еще более ярче. Женщина становится больше женщиной.И долой все запреты- замечают стилисты. Главный акцент в одежде сегодня - индивидуальность и креативность. Любое нестандартное использование аксессуара - только плюс к вашему образу. И где у вас галстук - на шее, или на талии- решать вам. Главный совет- девочки, носите галстуки!Татьяна Воронцова. Александр Голубев. Вести- Владимир.