Утром 18 октября загорелся дачный дом в СНТ «Родник» в Петушинском районе. Звонок на пульт дежурному поступил около 5:30. Пожарные оперативно прибыли на место. В результате устранили

Утром 18 октября загорелся дачный дом в СНТ «Родник» в Петушинском районе. Звонок на пульт дежурному поступил около 5:30. Пожарные оперативно прибыли на место. В результате устранили возгорание на площади 17,5 кв. метров. Также была устранена угроза возгорания соседнего дома. В тушении пожара приняли участие 11 человек и 4 единицы техники. К сожалению, на месте