При личном досмотре у гражданки было обнаружено и изъято 68 свертков с порошкообразным веществом, общей массой 113 граммов...

Сотрудники ППСП ОМВД России по району Вешняки задержали 19-летнюю девушку, подозреваемую в покушении на сбыт наркотического средства.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции на улице Рассветная Аллея остановили молодую девушку, которая при проверке документов заметно нервничала. При личном досмотре гражданки было обнаружено и изъято 68 свертков с порошкообразным веществом, общей массой 113 граммов.Согласно проведенному исследованию части изъятого оно содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73