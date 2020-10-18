На монете номиналом 25 рублей изображены два медика в защитных костюмах на фоне больницы.

Памятную монету, посвященную борющимся с COVID-19 медицинским работникам, выпустил Банк России. На монете номиналом 25 рублей изображены два медика в защитных костюмах на фоне больницы.Тираж монеты — 5,0 млн штук.В этот же день в обращение выпущена монета номиналом 10 рублей «Работник транспортной сферы» серии «Человек труда». Её диаметр — 22 миллиметра. Отмечается, что на оборотной стороне этой монеты изображен работник транспортной сферы на фоне различных видов транспорта.Выпущенные монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений", - сообщают во владимирском отделении Банка России.