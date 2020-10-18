Арт-терапия в формате фотовыставки.

Когда в Муроме создавали клуб любителей фотографии, названий ему было предложено много. «Объектив», «Ракурс», «Контраст», «Свет», «Зоркий», «Свето-Сила», «Летописец».А ещё специальные и не очень понятные, но тоже отражающие суть фотографии - «Диоптрия», «Параллакс», «Анастигмат». Выбор пал на простое - «Сюжет». И вот уже скоро год, как фотоклуб активно отражает жизнь города в семейном портрете всей страны.Это раньше хороший фотограф был на вес золота. Сейчас оптики достаточно всякой, и, казалось бы, надобность в таком специалисте отпала. Камера заложена почти в каждом гаджете, а снимать при желании можно в любых условиях - хоть в темноте, хоть под водой. Но участники клуба «Сюжет» доказали, что хорошее фото по-прежнему ценно и значимо.О том, как научиться снимать и где потом это применять, рассказал участник клуба «Сюжет» Юрий Амозов.МНОГОГРАННАЯ ПОЛЯНКА- Юрий, как давно вы фотографируете?- Фотоаппарат у меня с детства, и снимаю я уже много лет. Казалось, что делаю это по-настоящему, правильно, тоже давно. Но, когда мы объединились в фотоклубе «Сюжет», открыл для себя много нового и понял, что искусство фотографировать можно постигать всю жизнь. У нас в клубе около полутора десятков человек, но только один профессиональный фотограф, то есть тот, кто этим зарабатывает. Но учиться можно у каждого. У всех есть свой взгляд, техника, почерк. Как-то мы решили провести небольшой эксперимент. Поехали на одно из любимых мест на реке Велетьма в соседней Нижегородской области. И всем поставили задачу - снять самое интересное. В результате ни одного повтора не произошло. Каждый увидел и снял то, что ему показалось самым интересным. Это говорит о том, что сколько людей, столько и ракурсов, взглядов на жизнь. Даже обычная лесная полянка - столь многогранное творение природы, что одинакового взгляда на неё нет и не может быть.Но всё же есть такие места, которые у всех на виду - памятники архитектуры, храмы, уголки города и прочее. Растиражированную красоту, казалось бы, уже невозможно подать в новом свете. Задача художника сделать это. Присела птичка на парапет или кошка вышла на передний план, а может луч солнца упал так, что всё заиграло по-новому. И вот уже известный всем пейзаж получил другое настроение и воспринимается совсем не так, как мы к этому привыкли.- Наверное, долго приходится сидеть «в засаде», чтобы получить нужный кадр?- Иногда по полдня и больше. Но оно стоит того! Но важно не только терпеливо сидеть в «засаде», но и суметь обработать потом. Из сотни рабочих фото достойным может быть только одно.В жизни и в природе каждый миг - бесценное сокровище. Запечатлеть его и передать зрителю - восторг, который может понять только настоящий художник.ЗУБНУЮ БОЛЬ ЛЕЧИТЬ ПЕЙЗАЖЕМ- И таких мгновений у каждого художника-фотографа большое количество?- Не просто большое - огромное. Когда мы поняли, сколько у нас фотоматериала и что нельзя держать всю эту красоту только у себя, решили организовать первую выставку наших работ.Это ведь дело совсем не простое. Нужны не только свободные стены, но и правильное освещение, техничное размещение работ, надёжное крепление. В этом у нас большой специалист Виктор Рыков. И ещё одно необходимое условие создания фотовыставки - целевая аудитория. Поскольку работ много и всяких, можно выбирать. Для детских учреждений - одно, для взрослых - другое. Обратились мы как-то в муромскую стоматологическую поликлинику с предложением разместить у них наши работы. Руководство восприняло предложение положительно, и началась подготовка холла для выставки фотокартин. Разместить их правильно хорошо получается у председателя клуба Валерия Сысоева. Открытие выставки сделали торжественным и даже не ожидали, что на него выйдет почти весь персонал этого медучреждения. Все с большим одобрением отнеслись к нашему вернисажу. Поскольку «зритель» здесь особый, подобрали работы по двум основным темам - «Храмы» и «Природа». На наш взгляд, они больше всего дают умиротворяющий эффект. И даже не ожидали, что результат будет таким впечатляющим. Уже позже нам сказали, что пациенты с удовольствием и интересом рассматривали выставку. Послужила ли она арт-терапией, стала ли утолением боли, остаётся только догадываться. Но раз все довольны, значит, какой-то эффект, может, и есть. Спустя некоторое время мы организовали там вторую выставку, а руководство этой поликлиники хочет сделать её постоянной, со сменой экспозиций.СОЮЗ «ПРИРОДА- АВТОР-ЗРИТЕЛЬ»- Интересное применение вашим творческим работам...- И не единственное. Ещё одна аудитория, которая очень нуждается в том, чтобы прививать или развивать умение замечать вокруг себя красивое, - это дети. Мы не раз выставляли наши работы в библиотеках, а недавно открыли ещё одну экспозицию в Батутном Центре. Казалось бы, совсем не то место, где можно вдумчиво рассматривать фото-картины. Ан, нет. Всё зависит от подачи. Педагог-организатор этого развлекательного заведения Анна Дорофеева сама по себе человек цельный и детям старается привить правильный вкус. Здесь всегда звучит классическая музыка, а маленькие посетители приходят сюда не только попрыгать, но и пообщаться на самые разные темы. Потому и здесь наши работы вписались удачно. Не берусь утверждать, что фотокартины как-то влияют на парение в воздухе и эйфорию от этого, но то, что они не остаются незамеченными - точно. Здесь мы тоже постарались подобрать соответствующие темы - природа, спорт, макросъёмка, животные и растения. В ближайшее время планируем открыть ещё одну выставку в школе № 7.А в помещении общественных организаций - другая аудитория. Там мы сделали выставку работ к 75-летию Победы. Всего мы подготовили в городе 5 вернисажей.- И всё же не совсем понятно, чему может учиться человек, который давно и уверенно делает хорошие фото?- Вот это мы как раз и обсуждаем на своих заседаниях. Критика или совет человека, который в этом хорошо разбирается, всегда полезны. «Разбор и анализ фотографий» - тема важная, если не главная на пути совершенствования в фототворчестве. Наш товарищ Андрей Черкунов регулярно предлагает к обсуждению и осуждению (он на этом настаивает) свои фото. Например, фотоальбом байдарочного похода по рекам Тунтсайока и Тумча на северо-западе страны. Это не «авторегистратор» похода в привычном всем формате лайков и дизлайков, а «разбор полётов» по всем параметрам.Наша задача - донести то, что в жизни или природе может увидеть не каждый, остановить и передать это мгновение другим. Хорошее фото - это тройственный творческий союз: природа (ну или жизнь, ситуация), автор, зритель.Есть много разных жанров фотографии - портрет, репортажная съёмка, случайный или постановочный кадр, пейзаж, натюрморт и многое другое. Каждый из них - целая планета, которую нам предстоит изучить. А затем поделиться этим со зрителем.Людмила КузнецоваДосьеЮрий Васильевич Амозов. Один из активистов фотоклуба «Сюжет». Работает на муромском промышленном предприятии. Постоянный участник и «летописец» большинства общественных мероприятий Мурома.Считает, что главное в фотосъёмке - увидеть самому и передать другому.