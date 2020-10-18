Похоже, осень по-настоящему вступает с свои права. Это особенно заметно на фоне невероятно теплого сентября и первой половины октября. Погода во Владимирской области заметно ухудшилась. А

Похоже, осень по-настоящему вступает с свои права. Это особенно заметно на фоне невероятно теплого сентября и первой половины октября. Погода во Владимирской области заметно ухудшилась. А вечером 18 октября и в первой половине ночи 19 октября ветер усилится до 15-19 м/с. Плохие погодные условия повышают риск возникновения чрезвычайных ситуаций: ДТП, повреждение ЛЭП и линий связи,