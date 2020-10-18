Их спасли при помощи специальных спасательных устройств.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области сообщает, что 17 октября в 16:23 в ведомство поступил сигнал о пожаре в доме №52/2 на улице Восточная в Коврове.Пожарный расчёт проник в горящую на втором этаже квартиру при помощи лестницы. Возгорание на площади 10 квадратных метров потушили.«Из-за задымления семь жителей многоэтажки пришлось эвакуировать. Двух человек спасли при помощи специальных спасательных устройств», - отмечает пресс-служба регионального МЧС.Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. К ликвидации огня привлекались 6 единиц техники, 19 человек личного состава.