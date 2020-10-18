Нарушения выявили во всех аптеках.

Владимирские прокуроры провели рейд. В аптеке ООО «Медилон-Фармимэкс» ряд лекарственных препаратов хранился в не защищенном от естественного и искусственного освещения месте. Одновременно с этим установлены факты хранения лекарств с несоблюдением температурного режима. Аналогичные нарушения выявлены в аптеке ООО «Фармация», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Проверка аптечного пункта ООО «Семейная аптека» показала, что лекарства с истекшим сроком годности хранятся вместе с другими группами препаратов. На момент проверки в фармацевтическом холодильнике названного аптечного пункта вместе с лекарственными препаратами хранились продукты питания.В ходе надзорных мероприятий также установлено, что в аптеке ООО «Фармация Октябрьского района г. Владимира» не был обеспечен минимальный ассортимент лекарственных средств. В этой связи в отношении должностных лиц ООО «Медилон-Фармимэкс», ООО «Фармация» и ООО «Семейная аптека» возбуждены административные производства по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), а в отношении должностного лица ООО «Фармация Октябрьского района г. Владимира» по ч. 1 ст. 14.4.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка розничной торговли лекарственными препаратами).Кроме того, руководителям аптечных организаций внесены представления. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные лица привлечены к ответственности, нарушения устранены.(Фото: Pixabay)