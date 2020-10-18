Появилось 250 миллионов лет назад, и уцелело после ледникового периода. Знаете, что в Патриаршем саду Владимира живет современник динозавров?

Появилось 250 миллионов лет назад, и уцелело после ледникового периода. Знаете, что в Патриаршем саду Владимира живет современник динозавров? Более того, растение оказывает очень сильное воздействие на человеческий организм, продлевая его молодость. Познакомит вас с этим "живым ископаемым" Любовь Истратова.Знали ли вы, что во Владимирской области прорастает самое настоящее живое ископаемое? Внимательный гость Патриаршего сада может встреть здесь гинкго билобу, растение почти полностью вымершее миллионы лет назад. О нем рассказала педагог дополнительного образования Елена Майорова.Елена Майорова педагог дополнительного образования:"Одно из моих любимых растений в саду - это гинкго билоба. Интродуцент. Родина - Япония, Китай. Это современник динозавров. Представляете, древнейшее растение планеты у нас здесь на Владимирской земле. Очень теплолюбивое растение. У себя на родине оно достигает длину 30-40 метров."По своему значению гинкго билобу можно сравнить с нашей липой, - говорит Елена. Липа очень помогла крестьянству. Из ее коры плели лапти, в голодные годы листьями и побегами растения кормили домашний скот, из нее делали мебель, цветки употребляли как противопростудное средство. Так же и гинкго билоба была незаменимым растением у себя на родине. У нее есть даже съедобные орешки, которые считаются деликатесом. До сих пор в Китае и Японии из листьев гинкго билобы делают сувениры, кулоны и сережки. Все из-за необычной формы. "Билоба" с латинского переводится как "двулопастная". Большинство её листьев разделены на две половинки.Елена Майорова педагог дополнительного образования:"Обратите внимание, какая необычная форма у листьев. Вот Гете написал: "Существо ли здесь живое разделилось пополам, иль напротив, сразу двое предстают в единстве нам". У него одни листья напоминают сердечко, которое напополам разделилось, а есть листья, которые по своей форме напоминают веер."Листья заваривают для получения отвара долголетия. Но не стоит выпрашивать их в Патриаршем саду. Лекарства из гинкго билобы при желании можно купить и в аптеке. Компоненты, которые содержатся в листьях, помогают снизить холестерин, укрепить сосуды и улучшить метаболизм. Ещё гинкго билоба полезна тем, кто хочет улучшить память и поднять настроение. Вот такое волшебное дерево подарила человеку природа, и каждый гость сада может его увидеть . Любовь Истратова. В-В.