17 лет она работает в сфере социального обслуживания.

Специалист Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения Наталья Гиацинтова заняла первое место на Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник организации социального обслуживания» в номинации «Лучший специалист по социальной работе организации социального обслуживания». В торжественной обстановке победительницу поздравила директор Департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина.С социальной защитой, с заботой о тех, кто особенно в этом нуждается, связана вся жизнь нашего победителя. 17 лет она работает в сфере социального обслуживания. При этом супруг и мама Натальи являются её коллегами.В Департаменте социальной защиты населения сообщили, что Наталья Гиацинтова «выросла» из рядового социального работника до руководителя отдела по оказанию срочной социальной помощи. Сегодня под её началом трудится 13 сотрудников. Отдел находится на передовых позициях социальной помощи. Именно его работники реагируют на экстренные вызовы, выезжают на дом к людям, остро нуждающимся в социальной помощи, оказавшимся в сложной жизненной или бытовой ситуации, а порой – просто в человеке, который пожалеет, по-доброму выслушает и скажет тёплое слово в ответ. Наталью Гиацинтову подопечные любят и ценят за её душевную щедрость и неравнодушие.(Фото:Пресс-служба администрации Владимирской области)