В ходе проверки документов водитель иномарки предъявил сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение с признаками подделки...

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 44-летний житель столицы, предоставивший поддельное водительское удостоверение.Инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе несения службы на Уральской улице был остановлен автомобиль марки «Хендай» под управлением 44-летнего местного жителя.В ходе проверки документов водитель иномарки предъявил сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение, на котором были выявлены признаки подделки. Удостоверение было изъято. В результате исследования установлено, что документ выполнен способом струйной печати.Дознанием ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73