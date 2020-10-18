Из соседних квартир с использованием спасательных устройств, подключённых к дыхательным аппаратам, было спасено 2 человека.

В 16.23 17 октября в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о задымлении в квартире на 2-м этаже 5-этажного жилого дома по адресу г. Ковров, ул. Восточная, д. 52/2. По прибытии пожарных подразделений установлено, что происходит горение в квартиреНезамедлительно сотрудниками МЧС России было сформировано звено газодымозащитной службы. Они проникли в квартиру с использованием трёхколенной лестницы в целях разведки и тушения пожара.В квартире, где происходило возгорание, жильцов на момент происшествия не оказалось. Из-за сильного задымления в подъезде пожарные незамедлительно приступили к спасению и эвакуации жильцов. Из соседних квартир с использованием спасательных устройств, подключённых к дыхательным аппаратам, было спасено 2 человека. Ещё 7 человек эвакуированы. Пожар оперативно потушен на площади 10 кв.м. Сгорела внутренняя отделка и имущество. Причины произошедшего сейчас устанавливают дознаватели МЧС России. К ликвидации последствий пожара привлекались 6 единиц техники и 19 человек.(Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области)