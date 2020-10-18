Любой гражданин может сообщить в органы внутренних дел об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков.

В период с 19 по 30 октября 2020 года в области проходит второй этап антинаркотической акции МВД России «Сообщи, где торгуют смертью!».Целью проведения акции является привлечение граждан и общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и их немедицинскому потреблению, консультации и оказание помощи гражданам, обращающимся с вопросами лечения и реабилитации наркозависимых. Акция проводится совместно с органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований, представителями общественных и религиозных организаций и специалистами в сфере профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых.По результатам перового этапа акции сотрудники полиции при содействии граждан выявили более 15 преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств.УМВД России по Владимирской области напоминает: любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточный);по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81;по телефонам дежурных частей территориальных отделов УМВД России по Владимирской области.