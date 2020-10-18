Александр Лукашенко оказался между молотом и наковальней: Евросоюз и протестующие с одной стороны и Россия – с другой. Несмотря на поддержку белорусского лидера, Владимир Путин хотел бы видеть на его месте кого-то более цивилизованного, заявил главред радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов.

Александр Лукашенко оказался между молотом и наковальней: Евросоюз и протестующие с одной стороны и Россия – с другой. Несмотря на поддержку белорусского лидера, Владимир Путин хотел бы видеть на его месте "кого-то более цивилизованного", заявил главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.Лукашенко оказался зажат между Россией, Евросоюзом и протестным движением, комментирует Венедиктов. Москва и Брюссель призывают белорусского лидера договориться с оппозицией.Лукашенко нужно отбиваться, поэтому он захотел показать, что может вести диалог с протестом, и отправился в минский следственный изолятор КГБ, отметил журналист. Но главная цель визита – расколовать оппозицию, считает Венедиктов.В свою очередь Кремль хотел бы видеть на месте Лукашенко более предсказуемого, удобного и цивилизованного руководителя. Об этом журналист заявил в эфире программы "Будем наблюдать" на "Эхе Москвы".По словам Венедиктова, белорусский лидер на встрече с заключенными пребывал в хорошем настроен, был дружелюбен и много шутил. Но своей цели не добился, констатировал главред радиостанции.Лукашенко встретился с Бабарико и другими политзаключенными в СИЗО КГБ— Чай з варэннем (@belteanews)Неудачный визит к заключенным оппозиционерам Лукашенко компенсировал жестоким разгоном протестных акций. В минувшее воскресенье в Минске задержали более 600 человек, власти угрожают применить боевое оружие."Будем, наверное, в течение какого-то времени видеть еще некоторые его движения и попытки с одной стороны повторяю, договориться с частью руководителей протеста", – сказал Венедиктов.Александр Лукашенко приехал в минское СИЗО КГБ 10 октября. Он беседовал с политзаключенными более четырех часов. Во встрече участвовали члены Координационного совета оппозиции и бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико.Политический кризис в Белоруссии продолжается более двух месяцев. По воскресеньям оппозиция проводит масштабные акции протеста. Евросоюз ввел санкции против окружения Александра Лукашенко.