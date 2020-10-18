В наше коронавирусное время много говорят об укреплении иммунитета. А вы знаете, что помогает в этом игра на барабанах. Это подтверждают исследования , которые были проведены в медцентре Мидвилла почти 20 лет назад. Причем слушать недостаточно, необходимо барабанить лично!

В наше коронавирусное время много говорят об укреплении иммунитета. А вы знаете, что помогает в этом игра на барабанах. Это подтверждают исследования , которые были проведены в медцентре Мидвилла почти 20 лет назад. Причем слушать недостаточно, необходимо барабанить лично! Долой стресс. Идем бить в барабаны с Юлией Шуваловой.На первом уроке изучаешь одну музыкальную композицию, а уже через полгода можешь сыграть свой первый концерт, говорят профессионалы. Но для начала проверяется музыкальный слух и умение чувствовать ритм.Далее можно смело брать палочки, но барабанить сначала придется на полу, чтобы отработать технику и научиться правильно держать руки.Сергей Федоров, преподаватель по барабанам: "На 3 части делим палочку визуально. Первая треть начинается от тупого конца. Вот здесь тупой, а здесь острый. Берем вот так большим и указательным пальцем в районе первой фаланги. Это у нас называется замок. Остальные пальцы у нас смыкаются вокруг неё и немного поддерживают."Сергей заметил: на пробные занятия приходят все больше девушек. У Елены Кузьминой любовь к барабанам появилась давно. Она выступала на фестивалях и концертах со свой музыкальной группой. Пришла на занятия вместе с дочкой Ксюшей. Возможно, она сможет продолжить карьеру мамы и стать музыкантом.Елена Кузьмина, ученица: "Я как-то окунулась в то время, ностальгия. Я играла на барабанах, даже выступала на фестивале барабанщиков как-то раз. Преподавателя у меня не стало, больше ни к кому не захотелось пойти, поэтому закончила."Самое сложное в игре на барабанах - не нотная грамота, а координация. В процессе обучения замечаешь, что одна рука хочет повторить то же действие, что и другая. Из-за этого нарушается ритм.Арчибальд Фабров, основатель школы: "Барабаны очень простые. Есть один базовый ритм. Сейчас вам его покажу. Он не сложный. Вот его выучить и много композиций уже можно сыграть."Главное правило - не делать перерывов между занятиями и тренироваться дома. Но для этого не обязательно покупать дорогую ударную установку. Начинающим достаточно набивать ритм ладошками по коленкам. Как минимум 15 минут в день.Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести-Владимир".