К артисту повернулся лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров.

Уроженец Владимира 25-летний Игорь Завазальский успешно прошёл «слепые» прослушивания в шоу «Голос». К артисту повернулся лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров.Судя по социальным сетям, Игорь переехал в Москву.«Я занимаюсь музыкой во всех её проявлениях. Пишу, пою и играю. Я умею даже на колокольчике играть. На «Голосе» я хочу реализовать себя как артиста», - отмечает владимирец.Добавим, что участниками шоу «Голос» уже стали несколько музыкантов из областного центра: Алана Чочиева, Ольга Задонская и Тимофей Копылов.