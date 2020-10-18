На этот раз подопечные Дмитрия Вязьмикина одолели клуб из Твери.

18 октября владимирские футболисты встречались на выезде в Твери с одноимённой местной командой в рамках 12 тура «ОЛИМП – Первенства ПФЛ-2020/2021». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.На 26 минуте хозяева открыли счёт. С пенальти отличился Ярослав Ивакин. Первый тайм завершился с преимуществом тверских футболистов, а во втором торпедовцы смогли переломить ход матча.Сравнял цифры на табло, на 61-ой минуте, Дмитрий Чернухин, а на 72-ой минуте 18-летний Никита Кривцов вывел чёрно-белых вперёд.Окончательный счёт встречи – 2:1, в пользу владимирцев. Это седьмая подряд победа подопечных Дмитрия Вязьмикина. От лидерства команду отделяет 5 очков. Лидирует – «Олимп-Долгопрудный».