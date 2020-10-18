В книге собраны истории целых семей. Инженеры-испытатели, строители Байконура, командиры поделились своими воспоминаниями и личными фотографиями.

Учёные Nasa записали "Звуки Космоса" при помощи космических аппаратов Вояджер 1 и 2. Звуки записаны при прохождении в магнитных полях планет Солнечной системы. А ведь жители нашей области внесли большой вклад в освоение Космоса. В своё время 150 владимирцев служили на Космодроме. Теперь из ветеранов осталось всего 10 человек. Книгу о них написал Михаил Яшуков, инженер и ветеран Байконура. "Звёздной" работе он отдал 25 лет, затем переехал во Владимир. Этой осенью он выпустил уже вторую космическую книгу.Михаил Яшуков, председатель Владимирской организации ветеранов космодрома Байконур: "У меня внук Дима, учится, окончил 9 класс, и как-то я взял у него историю и посмотрел, а он как раз проходил о Космосе. А там ничего, только кратко, что погиб Гагарин и с пуском Первого Спутника Земли началась Космическая эпоха в СССР. Я думаю, как же так."Ведь же в освоении Космоса участвовали наши владимирцы. В книге собраны истории целых семей. Инженеры-испытатели, строители Байконура, командиры поделились своими воспоминаниями и личными фотографиями. Сам Михаил Адамович служил в ремонтно-восстановительной роте. На Байконуре трудился вместе со своей женой. Память о службе хранит и этот альбом - коллекция конвертов, связанных с Байконуром. Но самое дорогое - это осколок ракеты, которая не смогла взлететь из-за поломки.Михаил Яшуков, председатель Владимирской организации ветеранов космодрома Байконур: "Произошла неисправность, и все, кто был на площадке, решили так сделать, взять себе по осколку на память. Если это выйдет в эфир, думаю, многие офицеры вспомнят."