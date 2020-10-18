В своем огороде или у своего подъезда вы тоже можете вырастить растение , которое считается символом долголетия, радости и достатка.

В своем огороде или у своего подъезда вы тоже можете вырастить растение, которое считается символом долголетия, радости и достатка. И это обыкновенный подсолнух. В йоге он символизирует интеллект и личностный рост. Может быть, поэтому инструктору по йоге Вере Марининой удалось вырастить подсолнухи- гиганты.