Два мужика не виделись лет 5 и тут случайно встретились и решили встречу отметить.Собрались вечером у одного дома сидят пьют курят разговаривают и так всю ночь.
Утром один другому говорит:
-Вась, 1:0
-??? не понял
-Да я тебя вчера трахнул поэтому 1:0
Ну естественно скандал мужик орет,обиделся.
Проходит лет 5 они опять встречаются и вечер повторяется.
Утром:
-Петь,1:1
-???? в смысле
-Ну помнишь ты меня 5 лет назад трахнул,а я тебя вчера поимел поэтому 1:1
-ДА Я ВЕДЬ ПОШУТИЛ ТОГДА!!!!!!!!!!
-ИЗВИНИ..... НУ ТОГДА 1:0
еще анекдот!