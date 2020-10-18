За последние сутки во Владимирской области – 80 новых КОВИД-носителей. На 1 больше, чем накануне. Всего больных теперь 8 426. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (18 новых

За последние сутки во Владимирской области – 80 новых КОВИД-носителей. На 1 больше, чем накануне. Всего больных теперь 8 426. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (18 новых пациентов). На втором месте Гусь-Хрустальный (17 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Мурома (15 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 1 500 случаев