Второй этап онлайн-голосования во всероссийском конкурсе «Народный участковый-2020» подошел к концу. Голосование проходило с 7 октября по 16 октября. В конкурсе было 18 участников. В течении

Второй этап онлайн-голосования во всероссийском конкурсе «Народный участковый-2020» подошел к концу. Голосование проходило с 7 октября по 16 октября. В конкурсе было 18 участников. В течении недели жители региона голосовали за участковых уполномоченных полиции. В тройку лидеров вошли: Коровин Александр Владимирович (г. Владимир) Пряхин Иван Александрович (Суздальский район) Иванов Дмитрий Иванович (Камешковский район) В итоге