На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 октября лабораторно подтверждено 292...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 октября лабораторно подтверждено 292 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.66 - во Владимире39 - в Муромском районе35 - в Гусь-Хрустальном районе25 - в Ковровском районе13 - в Киржачском районе13 - в Гороховецком районе12 - в Собинском районе12 - в Юрьев-Польском районе12 - в Кольчугинском районе10 - в Александровском районе10 - в Суздальском районе10 - в Вязниковском районе9 - в Петушинском районе8 - в Камешковском районе6 - в Меленковском районе5 - в Селивановском районе5 — в Радужном2 — в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 58 779 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).