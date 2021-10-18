На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 октября лабораторно подтверждено 292...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 октября лабораторно подтверждено 292 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
66 - во Владимире
39 - в Муромском районе
35 - в Гусь-Хрустальном районе
25 - в Ковровском районе
13 - в Киржачском районе
13 - в Гороховецком районе
12 - в Собинском районе
12 - в Юрьев-Польском районе
12 - в Кольчугинском районе
10 - в Александровском районе
10 - в Суздальском районе
10 - в Вязниковском районе
9 - в Петушинском районе
8 - в Камешковском районе
6 - в Меленковском районе
5 - в Селивановском районе
5 — в Радужном
2 — в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 58 779 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).