Областная администрация поможет мэрии Владимира обновить парк общественного транспорта. Речь об автобусах, а возможно и троллейбусах. Врио губернатора Александр Авдеев побывал в

Областная администрация поможет мэрии Владимира обновить парк общественного транспорта. Речь об автобусах, а возможно и троллейбусах. Врио губернатора Александр Авдеев побывал в муниципальном предприятии “Владимирпассажиртранс”, после чего заявил о федеральном инфраструктурном кредите, который и пойдёт на приобретение нового подвижного состава. Речь о сумме почти в 254 миллиона рублей. Если кредит будет одобрен, 17 новых автобусов