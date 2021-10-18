15 октября 2021 года руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области Алексей Сарыгин встретился с временно ..

15 октября 2021 года руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области Алексей Сарыгин встретился с временно исполняющим обязанности Губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.Руководитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгин сообщил об основных тенденциях развития службы, достигнутых показателях в учетно-регистрационной деятельности и иных сферах, а также о поставленных перед Управлением задачах.В рамках встречи также были рассмотрены основные направления совместной деятельности, в том числе по наполнению Единого государственного реестра недвижимости недостающими сведениями, по проекту «Земля для стройки» и иные.