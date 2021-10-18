В последние несколько лет премия не вручалась.

Во Владимирской области упразднили премию имени Алевтины Артемовой за успехи в патриотическом воспитании молодёжи. Постановление подписано врио губернатора Александром Авдеевым.Напомним, что награду учредили в 2011 году при Николае Виноградове. Её размер составлял 11 500 рублей.Алевтина Ивановна была выдающимся педагогом, которая прошла путь от учителя в ШРМ до директора школы и в 33 года получила звание «Заслуженный учитель РСФСР». С 1973 года она руководила региональной сферой образования. За это время во Владимирской области построили 84 школы, 67 детских садов, Дворец пионеров и спортивную школу олимпийского резерва, а также открыли педагогическое училище. На пенсии Алевтина Артемова возглавляла областной Совет ветеранов.В последние несколько лет премия не вручалась.