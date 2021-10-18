Недавно стало известно, что у Меган Фокс дисморфофобия. Психолог Ирен Таро рассказала, что это и из-за чего появляется.

Недавно стало известно, что у Меган Фокс дисморфофобия. Психолог Ирен Таро рассказала, что это и из-за чего появляется.В одном из интервью американская певица Меган Фокс рассказала о своих психологических проблемах. Оказывается, популярная артистка страдает от дисморфофобии (расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела)."Меган чрезвычайно ранима, эмоциональна, обидчива и чувствительна с детства. Склонна к депрессивным состояниям. Судя по ее дате рождения, в детстве Меган гораздо больше, чем другим малышам, требовалось теплоты и родительской заботы. На фоне того, что в детстве родители не дали ей должного количества любви и внимания, у неё с возрастом могли развиться различные комплексы и как следствие – дисморфофобия.Минусы характера Фокс – большие проблемы с психикой, агрессия. Все это однозначно вытекает в ее неоправданные комплексы, так как дисморфофобия напрямую связана с нарушениями психики.", – объяснила Ирен Таро.Психолог рассказал, откуда у людей появляется такое расстройство. Оказывается, родители и окружение человека – основные причины дисморфофобии."Одни из причин возникновения такого расстройства – психологические (травмы из детства, связанные с критикой, недостатком любви и внимания) и социальные (давление со стороны СМИ, пропаганда нездоровых параметров тела, активизация страхов, связанных с одиночеством)", – говорит эксперт.К счастью, этот этого расстройства может избавиться каждый. Конечно, для этого понадобиться много времени и сил."Поддержка близких людей и помощь специалиста в данной области обязательно поможет более быстрому выздоровлению от такого нелепого недуга как дисморфическое расстройство", – заключила Таро.