На происшествие выезжали 6 единиц техники, а также 13 человек личного состава.

В деревне Купреево Гусь-Хрустального района сгорели дом и два гаража. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Утром 17 октября в 07-30 поступило сообщение о пожаре. По прибытии пожарных подразделений на место наблюдалось открытое горение частного дома по всей площади и двух гаражей, существовала угроза распространения огня на соседние строения.«Сотрудники МЧС потушили пламя на площади 210 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», - уточнила руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.На происшествие выезжали 6 единиц техники, а также 13 человек личного состава, среди которых был один сотрудник добровольной пожарной команды села Колпь.Дознаватели устанавливают причину случившегося.