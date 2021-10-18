Сегодня важный день для верующих, которые отмечают День памяти святого Луки

Сегодня важный день для верующих, которые отмечают День памяти святого Луки18 октября 2021 года отмечается День памяти святого Луки. Верующие молятся апостолу Луке о помощи. Известно, что святого всегда почитали в народе. Постепенно праздник обрел свои особенные традиции и правила.ИсторияИзвестно, что святой апостол Лука был рожден в Антиохии, в городе в Сирии. У него было хорошее образование. Апостол был врачом. Кроме того, он был искусным живописцем.ТрадицииСчитается, что в такой день необходимо посетить храм, чтобы помолиться, а также попросить помощи святого. Каждому, кто попросит о любви, замужестве и семейном благополучии, апостол Лука с радостью поможет.ЗапретыТем не менее, в этот день есть и действия, которые строго запрещено выполнять. Принято считать, что в этот день лучше не занимать деньги, а также не стоит просить у людей воду и хлеб.Кроме того, раньше не стоило отправлять сватов или свататься самому. А также по преданию предков считалось плохой приметой вспоминать усопшего по имени в этот праздник.Еще один запрет относился исключительно к девочкам. Люди считали, что если купить дочке куклу, то она не сможет иметь собственных детей, когда вырастет.Ну а для тех, кто следит за своим здоровьем, и в наши дни не стоит хвастаться своим хорошим самочувствием, чтобы не "спугнуть его" и привлечь страшные болезни.