Во Владимирской области подвели итоги конкурса “Самый лучший папа Золотого кольца”. Награждение состоялось в День отца, 17 октября. Почетным гостем праздника стал многодетный отец,

Во Владимирской области подвели итоги конкурса “Самый лучший папа Золотого кольца”. Награждение состоялось в День отца, 17 октября. Почетным гостем праздника стал многодетный отец, заместитель председателя ЗакСобрания области Роман Кавинов Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания области Действительно очень здорово, что Владимирская область влилась в число регионов, которые участвуют в конкурсе “Лучшие папы Золотого кольца”.