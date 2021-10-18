Директор по работе с персоналом ГК ВТБ Лизинг Диана Гринис получила гран-при премии «Хрустальная пирамида» в номинации «HR-руководитель года». Команда департамента по работе с персоналом ..

Директор по работе с персоналом ГК ВТБ Лизинг Диана Гринис получила гран-при премии «Хрустальная пирамида» в номинации «HR-руководитель года». Команда департамента по работе с персоналом компании стала лауреатом в номинации «HR-команда года».Жюри отметило работу команды HR ВТБ Лизинг, которая находит отражение в результатах достижения стратегических целей компании. За прошедший год был реализован ряд крупных проектов, направленных на совершенствование системы подбора, обучения, оценки и мотивации персонала, а также кадрового делопроизводства.В рамках стратегии по цифровизации компании команда департамента в сотрудничестве с подразделением ИТ перевела в онлайн часть HR-сервисов. Это не только упрощает процессы в области работы с персоналом за счет автоматизации функций, но и помогает развитию цифровых бизнес-проектов компании. При общем фокусе на цифровизации сервиса важно, чтобы и работа с командой соответствовала новым запросам. Среди ключевых проектов также цифровизация управления проектной деятельностью компании – собственная ИТ разработка, позволившая автоматизировать процесс работы с кросс-функциональными целями.В направлении развития сотрудников департамент HR перестроил систему обучения, положив в ее основу современные подходы и новые технологии. В практику были введены уникальные для довольно консервативной лизинговой отрасли программы с использованием геймификации и VR-технологий, а также интерактивных командных форм обучения.«Мы всегда находимся в поиске новых эффективных решений HR-задач, которые являются неотъемлемой частью стратегии компании. Совершенствуем уже используемые инструменты с учетом быстро меняющегося рынка, а также внедряем новые каналы коммуникации, чтобы быть ближе к своей аудитории и отвечать запросам разных поколений. Результат этих усилий мы видим и в бизнес-показателях компании, и в вовлеченности сотрудников, которые активно предлагают новые идеи и участвуют в реализации амбициозных проектов. Признание экспертного сообщества – важная оценка для нашей команды. Мы будем продолжать улучшать свои процессы и внедрять новые управленческие технологии, направленные на развитие команды и достижение стратегических целей компании», - прокомментировала присуждение премии Диана Гринис.В 2020-2021 гг. ВТБ Лизинг уже получал награды премии "Хрустальная пирамида” за проекты в области трансформации организации и корпоративной культуры, мотивации, обучения, поддержки сотрудников, а также за внедрение технологичных проектов по разработке цифрового личного кабинета сотрудника и руководителя на корпоративном портале, применение VR-технологий в обучении и создание системы управления кросс-функциональными целями.Премия за достижения в области управления человеческим капиталом «Хрустальная пирамида» учреждена в 2011 году Оргкомитетом Саммита HR-Директоров в сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Экспертное жюри ежегодно отмечает лучшие практики управления компаниями и людьми, а также поощряет организации, внедряющие передовые методы и технологии в области HR.