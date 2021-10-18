Глава города Владимира Андрей Шохин обсудил с врио губернатора региона Александром Авдеевым планы...

Глава города Владимира Андрей Шохин обсудил с врио губернатора региона Александром Авдеевым планы по расширению пешеходного ареала в историческом центре областной столицы.В мэрии намерены ограничить движение транспорта в охранной зоне Золотых ворот. И перенаправить основные потоки с Дворянской и Большой Московской на Октябрьский проспект и Лыбедскую магистраль, соединив их в районе Театральной площади. Только после этого станет возможным расширение пешеходных тротуаров - с сужением проезжей части до двух полос от Большой Московской до улицы Гагарина. «Вести» уже поднимали вопрос о "транспортной осаде" Золотых ворот. Расстояние от проезжей части до стен уникального памятника 12-го века - чуть более метра. Из-за этого здание испытывает динамические нагрузки, а белый камень находится под воздействием выхлопных газов.