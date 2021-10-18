Больницы отказали в госпитализации пациентки.

Под окна Белого дома вновь привезли пациентку с подозрением на коронавирус. Спецмашина подъехала на парковку обладминистрации около 23:00. В соцсетях уже с места событий.Как сообщает , в машине находилась бригада скорой медицинской помощи из Радужного. Получив в нескольких больницах отказ разместить женщину 1932 года рождения, фельдшеры привезли её на Октябрьский проспект.Целью медиков была скорейшая госпитализация больной, а не привлечение внимания общественности. В результате пенсионерку приняли в ковидарий в Загородном. Состояние женщины стабилизировалось.Напомним, что это не первый подобный случай. Предыдущий был зафиксирован в начале октября. Первый - ночью 16 июня, когда бригада станции скорой помощиКак сообщили медики, пять ковидариев отказали в госпитализации больного с сатурацией 50%, поэтому, попав как они считали в безвыходное положение, сотрудники СМП решили продемонстрировать реальную ситуацию с пандемией во Владимирской области. Тогда власти сочли инцидент за провокацию. Вслед за медиками к Белому дому приехала съемочная группа федерального СМИ.