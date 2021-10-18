Во Владимирской области на 18 октября выявлено 292 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился у ..

Во Владимирской области на 18 октября выявлено 292 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 66 человек. Ещё 35 жителей подхватили опасную инфекцию в 39 сл. в Муромском, 35 сл. в Гусь-Хрустальном, 25 сл. в Ковровском, 13 сл. в Киржачском, 13 сл. в Гороховецком, 12 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Юрьев-Польском, 12 сл. в Собинском, 10 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Александровском, 10 сл. в Суздальском, 9 сл. в Петушинском, 8 сл. в Камешковском, 6 сл. в Меленковском, 5 сл. в Селивановском, 5 сл. в г.Радужный, 2 сл. в СудогодскомВсего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 58 779 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 13 856 случаев во Владимире, 6815 - в Гусь-Хрустальном районе, 6471 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.