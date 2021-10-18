Ковровская городская прокуратура провела в интернете проверку запрещенной к распространению...

Ковровская городская прокуратура провела в интернете проверку запрещенной к распространению информации.В ходе проверочных мероприятий выявлен ряд интернет-сайтов, предлагающих приобрести документы о трудовой деятельности. При этом описывалась возможность приобретения трудовых книжек со стажем и в различных сферах деятельности на выбор заказчика.Ковровская городская прокуратура обратилась в суд с заявлениями о признании информации, распространяемой на указанных сайтах и их отображениях, запрещенной.Заявления прокурора удовлетворены, доступ к сайтам указанных интернет – магазинов в настоящее время заблокирован.