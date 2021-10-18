Жители деревни Княгинино Ковровского района попросили муниципальных спасателей вызволить козленка, который провалился в глубокий колодец. О новой истории спасения рассказал популярный

Жители деревни Княгинино Ковровского района попросили муниципальных спасателей вызволить козленка, который провалился в глубокий колодец. О новой истории спасения рассказал популярный ковровский блогер-спасатель Михаил Быков. ЧП произошло вечером 17 октября. Жители деревни сообщили, что в 20-метровый колодец провалился козленок. При помощи альпинистского снаряжения один из спасателей спустился на дно колодца, чтобы вызволить животное. Спасатель посадил