Лазерные операции по колопроктологии доступны для пациентов Первого Клинического Медицинского...

Лазерные операции по колопроктологии доступны для пациентов Первого Клинического Медицинского Центра Коврова. Их проводят уже больше года. Какие методы на вооружении врачей? - об этом в нашем репортаже.Сидячий образ жизни, лишний вес, тяжелые физические нагрузки, все это приводит к геморроидальной болезни. Согласно мировой статистике, геморрой возглавляет "антирейтинг" проктологических заболеваний. Болезнь, более чем в семидесяти пяти процентах случаев, встречается у людей старше 45 лет. Но сейчас деликатную проблему научились решать быстро и безболезненно.Иван Борисов, хирург-колопроктолог, заведующий хирургическим отделением Первого клинического Медицинского Центра:- Для лечения таких заболеваний, как эпителиальный копчиковый ход, иссечение анальных трещин, удаление геморроидальных узлов, процедура называется вопоризация, то есть применение высоко энергетических лазеров. Связанно с их свойствами сворачивать белок в тканях , моментально , быстро и без нанесения ожогов.Такая лазерная операция проходит быстрее, чем вмешательство другого рода. В лазерной колопроктологии применяется красный высокоэнергетический лазер. Под его воздействием происходит эффект денатурации белка, что приводит к быстрому заживлению. А в геморроидальной зоне лазер вываривает узлы, без повреждения слизистой. В Первом Клиническом Медицинском центре города Коврова уже есть успешный опыт проведения таких операций.Иван Борисов, заведующий хирургическим отделением КМЦ г. Ковров, врач-хирург колопроктолог:- У нас в клинике такие операции проводятся сравнительно недавно, буквально весной появился лазерный аппарат с колопротологическими световодами. На сегодняшней день опыт в таких операциях позволяет нам судить о том , что их нужно внедрять все шире и шире и применять на практике, как можно больше.Уже сейчас такая процедура сократила время пребывание пациента в стационаре, а в будущем, уверены специалисты, она приведет к хирургии одного дня.Екатерина Таманова. Егор Герасимов. "Вести-Владимир"