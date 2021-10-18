В связи с холодной погодой чиновники рекомендовали перенести необходимые работы на весну.

Мэрия Владимира отказалась согласовать отключение тепла и горячей воды из-за замены труб в створе строительства Рпенского проезда. Временное ограничение теплоснабжения было запланировано на 18-19 октября.Энергетики намеревались реконструировать 342 метра труб разного диаметра, установить новый прибор учёта, а также воздушные сети кабельных линий электропередач. Отключение могло затронуть 385 домов, 14 детских садов, 18 учреждений и 78 административных зданий. Всего без тепла и горячей воды должны были остаться более 38 тысяч владимирцев. Однако в связи с холодной погодой чиновники рекомендовали перенести работы на весну.Добавим, что они должны были начаться не по инициативе энергетической компании. Инженерные сети находятся в исправном состоянии. Замена планировалась в рамках возведения Рпенского проезда.