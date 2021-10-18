19 октября он побывает на строительной площадке, на которой возводят спортивный комплекс «Суздаль Арена».

Министр спорта Олег Матыцин 19 октября посетит строительную площадку, на которой возводят спортивный комплекс «Суздаль Арена». Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Он побывает на объекте сопровождении врио губернатора Александра Авдеева.«Арена возводится на средства инвестора в рамках подготовки к празднованию 1000-летия древнего города. Кроме того, они проинспектируют реконструированный стадион «Спартак», а также проведут встречу со спортивной общественностью региона», - подчеркнули в Белом доме.